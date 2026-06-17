Ex-Profi des VfB Stuttgart: Zukunft von Silas geklärt

Der verletzte Flügelstürmer erhält beim FSV Mainz 05 einen neuen Vertrag - und will schnellstmöglich auf den Platz zurückkehren.
Hinter Silas liegen schwierige Monate. Seit März fehlt der Flügelstürmer dem FSV Mainz 05 wegen eines Schien- und Wadenbeinbruchs, den er sich in der Conference League bei Sigma Olmütz zugezogen hatte. Jetzt gibt es aber auf dem langwierigen Weg zum Comeback positive Nachrichten: Die Rheinhessen haben das zum 30. Juni auslaufenden Arbeitspapier mit dem früheren Profi des VfB Stuttgart verlängert – dem Vernehmen nach handelt es sich um einen Einjahresvertrag bis Sommer 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr.