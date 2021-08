1 Nicolas Gonzalez trifft schon in seinem zweiten Ligaspiel für den AC Florenz. Foto: imago images/ZUMA Press/Lisa Guglielmi via www.imago-images.de

Der ehemalige VfB-Stürmer Nicolas Gonzalez kommt bei seinem neuen Arbeitgeber in Italien schnell in Fahrt - wie die Partie gegen den FC Turin zeigte.

Stuttgart - Wenn die Toscana nicht inspiriert, welche Region in Europa dann? Dem Argentinier Nicolas Gonzalez scheint es in der traumhaften Urlaubsgegend gut zu gefallen. Womöglich hat er noch nicht alles Museen in Florenz besuchen können, es sind zu viele. Aber er hat noch Zeit. Viel wichtiger war es, schnell Fuß zu fassen beim AC Florenz – und das scheint ihm gelungen zu sein. Am zweiten Spieltag der Serie A besiegte der AC zu Hause den FC Turin mit 2:1. Der ehemalige Stürmer des VfB Stuttgart erzielte dabei in der 40. Minute den Führungstreffer – es war sein erstes Ligator für die Italiener. In der 69. Minute erhöhte Dusan Vlahovic auf 2:0. Der Anschlusstreffer des Turiners Simone Verdi ( 89.) kam viel zu spät.

Der Sieg war wichtig für Gonzalez – aber auch für Florenz. Die erste Partie verlor der AC beim AS Rom mit 1:3. Zur Saison 2018/19 wechselte Gonzalez in die Bundesliga zum VfB Stuttgart und unterzeichnete bei den Schwaben zunächst einen Vertrag mit einer Laufzeit bis 30. Juni 2023 – so lange hielt die Ehe allerdings nicht. Für 20 Millionen Euro ist er dann nach der vergangenen Saison zum AC Florenz gewechselt. Unvergessen in Stuttgart: In der Zweitligasaison 2019/20 war der Angreifer mit 14 Toren am direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga beteiligt. Ende November 2020 verlängerte Gonzalez seinen Vertrag mit dem VfB Stuttgart sogar bis Juni 2024. In der Bundesliga-Saison 2020/21 kam er verletzungsbedingt dann allerdings nur zu 15 Einsätzen, erzielte jedoch sechs Tore und trug somit zum Klassenverbleib des VfB bei.

Durch die Verletztenmisere könnte der VfB Stuttgart Gonzalez jetzt gut gebrauchen. Doch was hilft es, darüber nachzudenken: Er hat sein Glück in der Toskana gefunden – und fängt jetzt damit an, Tore zu schießen.