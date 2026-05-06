Ex-Profi des VfB Stuttgart: VfB erhält Nachzahlung für Silas-Transfer

Vor vier Monaten wechselte der Flügelstürmer zum FSV Mainz 05, dessen Verbleib in der Bundesliga nun rechnerisch feststeht. Davon profitieren auch die Stuttgarter finanziell.

Dass der FSV Mainz 05 in der Bundesliga bleiben würde, hatte sich schon länger abgezeichnet. Seit dem Wochenende herrscht endgültig Klarheit: Nach dem 2:1-Sieg beim FC St. Pauli können die Rheinhessen auch rechnerisch nicht mehr absteigen. Das hat für den VfB Stuttgart positive finanzielle Folgen: Durch den Klassenverbleib wird eine Nachzahlung für den Transfer von Flügelstürmer Silas fällig, der Anfang Januar aus Bad Cannstatt nach Mainz gewechselt war.

Die Nachzahlung für den Silas-Transfer liegt bei rund einer Million Euro Damals war nur eine Mini-Ablöse geflossen – allerdings verbunden mit einer vertraglich fixierten Zahlung von rund einer Million Euro für den Fall, dass die Mainzer in der Bundesliga bleiben. Zum Zeitpunkt des Wechsels hatte es noch nicht zwingend danach ausgesehen, als die 05er mit acht Punkten den letzten Platz belegten. Durch eine starke zweite Saisonhälfte (Platz 6 der Rückrunden-Tabelle) muss das Team von Trainer Urs Fischer nun aber nicht einmal mehr zittern im Saisonfinale.

Sein letzter Treffer für den VfB: Im Mai 2024 gelang Silas gegen Borussia Mönchengladbach per Solo das Tor des Monats. Foto: Pressefoto Baumann

Silas selbst kann derzeit nicht mitwirken: Er fehlt schon seit Wochen wegen eines Schien- und Wadenbeinbruchs und wird in dieser Saison nicht mehr eingreifen können. Für den VfB absolvierte er zwischen 2019 und 2026 insgesamt 132 Pflichtspiele, in denen ihm 35 Tore und 21 Vorlagen gelangen.