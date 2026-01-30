Ex-Profi des VfB Stuttgart: Thorsten Legat flippt nach Last-Minute-Treffer von Chema Andrés aus
Thorsten Legat lief von 1995 bis 1999 für den VfB Stuttgart auf Foto: IMAGO/Gartner

Chema Andrés schießt den VfB Stuttgart im Europa-League-Spiel gegen die Young Boys Bern in der 90. Minute zum Sieg. Thorsten Legat rastet am Mikrofon schier aus vor Freude.

In der 90 Minute sprintete Chema Andrés vom eigenen bis in den gegnerischen Sechzehner, spielte in der Zwischenzeit noch einen raumöffnenden Pass und schob nach einer flach gespielten Flanke von Jamie Leweling ein. Das 3:2 des VfB Stuttgart in der Europa League gegen die Young Boys Bern sorgte nicht nur im Stadion für Ekstase, sondern auch bei Ex-VfB-Profi Thorsten Legat.

 

Im Parallelstream von RTL+, in dem gleichzeitig die Europa-League-Partie des VfB und das Dschungelcamp übertragen wurden, fieberte der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer zusammen mit Kommentator Robert Hunke dem Last-Minute-Treffer entgegen. Und begleitete den Konter in seiner unnachahmlichen Art.

Legat schreit Leweling nach vorne

„Mach Meter!“, schrie der 57-Jährige ins Mikrofon, kurz bevor Jamie Leweling den Ball quer spielte. Als der Ball dann im Netz lag, eskalierte Legat komplett. Seine Freude über den späten Sieg des VfB war auf jeden Fall nicht zu überhören.

 