Ex-Profi des VfB Stuttgart: Thorsten Legat flippt nach Last-Minute-Treffer von Chema Andrés aus

1 Thorsten Legat lief von 1995 bis 1999 für den VfB Stuttgart auf Foto: IMAGO/Gartner Chema Andrés schießt den VfB Stuttgart im Europa-League-Spiel gegen die Young Boys Bern in der 90. Minute zum Sieg. Thorsten Legat rastet am Mikrofon schier aus vor Freude.







In der 90 Minute sprintete Chema Andrés vom eigenen bis in den gegnerischen Sechzehner, spielte in der Zwischenzeit noch einen raumöffnenden Pass und schob nach einer flach gespielten Flanke von Jamie Leweling ein. Das 3:2 des VfB Stuttgart in der Europa League gegen die Young Boys Bern sorgte nicht nur im Stadion für Ekstase, sondern auch bei Ex-VfB-Profi Thorsten Legat.