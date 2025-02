Ex-Profi des VfB Stuttgart: So startet Hiroki Ito plötzlich beim FC Bayern durch

1 Erzielte sein erstes Tor für den FC Bayern: Abwehrmann Hiroki Ito. Foto: /Frank Hoermann

Nach langer Leidenszeit startet Abwehrmann Hiroki Ito beim FC Bayern durch – gerade rechtzeitig vor der Rückkehr nach Stuttgart an diesem Freitag.









Wenn Trainer einen Spieler nach einer gewonnenen Partie hervorheben, muss etwas Besonderes passiert sein. In der Regel verweigern die Herren Fußballlehrer ja das öffentliche Lob an den Einzelnen und verweisen lieber auf das starke Kollektiv. Was dann ungefähr so spannend ist wie ein müdes 0:0 zwischen, sagen wir, Kiel und Wolfsburg oder Augsburg und Hoffenheim an einem dunklen Sonntagabend.