Ex-Profi des VfB Stuttgart: Enzo Millot gewinnt die AFC Champions League
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Jubel bei Al Ahli und Enzo Millot (links hinten) über den Titel am Samstagabend Foto: AFP

Der frühere Stuttgarter Offensivspieler holt in seiner ersten Saison mit Al Ahli den Titel in der asiatischen Königsklasse – und steht dabei im Endspiel in der Startelf.

Vor elf Monaten holte er mit dem VfB Stuttgart den DFB-Pokal – jetzt hat Enzo Millot einen weiteren Titel in der Tasche: Der 23-jährige Mittelfeldspieler gewann mit dem saudischen Club Al Ahli die AFC Champions League – das asiatische Pendant zur Königsklasse in Europa. Im Endspiel setzte sich die Mannschaft des deutschen Trainers Matthias Jaissle mit 1:0 nach Verlängerung gegen den japanischen Erstligisten Machida Zelvia durch.

 

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Millot stand in der Startelf, wurde in der 57. Minute mit Gelb verwarnt und fünf Minuten später ausgewechselt. Der Siegtreffer gelang Firas Al Buraikan in der 96. Minute trotz Unterzahl nach einem Platzverweis in der zweiten Hälfte. Damit verteidigte der saudische Club seinen Titel aus dem Vorjahr.

Das letzte Pflichtspiel für den VfB: Im Mai 2025 gewinnt Enzo Millot mit den Stuttgartern den DFB-Pokal. Foto: Pressefoto Baumann

Millot war vergangenen August für rund 30 Millionen Euro aus Stuttgart zu Al Ahli gewechselt und hatte einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. In dieser Saison steht er in 35 Pflichtspiel-Einsätzen bei acht Toren und sieben Vorlagen. Für den VfB war der Techniker zwischen 2021 und 2025 insgesamt 113 Mal im Einsatz.

 