Ex-Profi des VfB Stuttgart: El Bilal Touré mit emotionalem Abend in Istanbul

Der frühere Stuttgarter nimmt im hitzigen Stadtduell mit Basaksehir eine entscheidende Rolle für Besiktas ein und blickt auf einen ereignisreichen Start in der Türkei zurück.
Erster Startelf-Einsatz, erstes Tor: El Bilal Touré hat in der Türkei direkt ein Ausrufezeichen gesetzt und für seinen neuen Club Besiktas Istanbul einen wichtigen Beitrag zum Heimsieg am Samstagabend geleistet. Beim 2:1 im Stadtduell gegen Basaksehir gelang dem Ex-Stürmer des VfB Stuttgart der zwischenzeitliche Ausgleich für sein Team, als er in der 74. Minute in die lange Ecke traf.