Ex-Profi des VfB Stuttgart: Arthur Boka eröffnet Restaurant in Ludwigsburg

Die bislang letzte Deutsche Meisterschaft des VfB Stuttgart liegt zwar schon 18 Jahre zurück – am vergangenen Wochenende wurden aber wieder Erinnerungen wach, als viele der damaligen Spieler in Ludwigsburg zusammenkamen. Der Anlass? Einer von ihnen, Arthur Boka, ist unter die Restaurant-Betreiber gegangen. Zur Eröffnung des „Quindici“ ließen sich Timo Hildebrand, Matthieu Delpierre, Serdar Tasci und Cacau Pizza aus einem neapolitanischen Steinofen schmecken. Und sie waren dabei in guter Gesellschaft: Auch Hansi Müller, Kevin Kuranyi und weitere frühere Stuttgarter Profis schauten vorbei, ebenso wie El Bilal Touré aus dem derzeitigen Kader des Bundesligisten.

Von 2006 bis 2014 für den VfB am Ball

Boka (41) lebte in den vergangenen Jahren in Malaga und schlägt nun in seiner langjährigen Heimat ein neues Kapitel auf. Zwischen 2006 und 2014 hatte der Linksverteidiger für den VfB gespielt und in dieser Zeit teils in Pleidelsheim unweit des jetzigen Restaurants gelebt. Das hat seit diesem Sonntag an sieben Tagen die Woche für die Allgemeinheit geöffnet – und kann sich über prominente Bewerbung nicht beklagen. Auch Bokas ivorischer Landsmann Didier Drogba (46), seines Zeichens Champions-League-Sieger und zweifacher Fußballer des Jahres in Afrika, preist Lokal im Sozialem Netzwerk Instagram als „eines der besten Restaurants rund um Stuttgart“.

Dessen Name – das italienische Wort für 15 – nimmt Bezug auf Bokas Karriere, der mit eben dieser Rückennummer beim VfB Flanken schlug und Zweikämpfe führte. Passenderweise stehen im „Quindici“ auch genau 15 Pizzen auf der Karte. Die Empfehlung des Hauses? Jene mit Hackfleischbällchen, Fior di Latte, Parmesan und Basilikum, die als „Signature Pizza“ des Hauses aufgeführt wird.

Arthur Boka ist nicht der erste ehemalige Profi des VfB, der in der Gastronomie-Branche tätig ist. 2021 eröffnete Timo Hildebrand das vegane Restaurant Vhy in Stuttgart, 2023 übernahm Thomas Hitzlsperger das Londoner Traditionslokal „L´Escargot“.