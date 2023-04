1 Andreas Beck bei seinem zweiten Ultratrail. Foto: StZN

Fast 20 Jahre lang war Andreas Beck Fußballprofi. Nach dem Ende seiner Karriere hat er eine neue Herausforderung gefunden: die Lust am Leiden. Was es damit auf sich hat? Wir haben mit dem 36-Jährigen darüber gesprochen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es war ja klar im vergangenen Oktober, dass er in der nächsten Nacht nicht würde schlafen können. Denn das, was Andreas Beck da im Herbst 2022 vorhatte, schafft man eben nicht zwischen Aufstehen am Morgen und zu Bett gehen am Abend. Er wusste also, was kommen würde. Was er nicht wusste: Dass er auch in der Nacht zuvor kaum ein Auge würde zutun können. Aber: „Ich war so aufgeregt, dass ich kaum schlafen konnte.“