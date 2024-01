Ex-Profi des VfB Stuttgart: Alexis Tibidi – ein Jahr Leidenszeit

1 Für Alexis Tibidi – hier in seinem letzten Bundesligaspiel für den VfB im April 2022 bei Hertha BSC – lief es in den vergangenen zwölf Monaten alles andere als rund. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Müller

Der junge Stürmer hat seit seinem Wechsel nach Frankreich eine schier endlose Odyssee erlebt – die ihn jetzt sogar zu einem ehemaligen Stuttgarter Weggefährten und nah an Starcoach Pep Guardiola führte.









Als im Januar 2023 der Vertrag zwischen Alexis Tibidi und dem VfB Stuttgart aufgelöst wurde, waren die Ambitionen groß beim jungen Franzosen. Gerade erst hatte er eine überzeugende Hinrunde in Österreich bei seinem Leihverein SCR Altach unter Trainer Miroslav Klose gespielt (fünf Tore), nun sollte der nächste Schritt kommen: zurück in die Heimat, in die erste Liga zu ES Troyes AC, mit einem langfristigen Arbeitspapier bis zum Sommer 2027 ausgestattet.