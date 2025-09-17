Ex-Präsident: Obama nach Kirk-Attentat: USA an „Scheidepunkt“

Ex-Präsident Obama zeigt sich bestürzt über das Attentat auf Charlie Kirk. Gewalt dürfe nie Mittel der Politik sein, mahnt er.
Der ehemalige US-Präsident Barack Obama warnt nach dem Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk vor einer Zunahme politisch motivierter Gewalt in den USA - und kritisiert seinen republikanischen Nachfolger Donald Trump in ungewöhnlich scharfem Ton. „Wir befinden uns zweifellos an einem Scheidepunkt“, sagte der Demokrat bei einer Veranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania. Gewalt dürfe niemals als Mittel politischer Auseinandersetzung akzeptiert werden. „Egal, wo man politisch steht - was Charlie Kirk passiert ist, war entsetzlich und eine Tragödie“, betonte Obama.