Ex-Partnerin in VS getötet Angeklagter zeigt keine Spur von Reue

Oberstaatsanwalt Egon Kiefer betonte, dass für ihn "ohne jeden Zweifel feststeht", dass der Ex-Freund die Dreifachmutter ermordet hat. Als wichtigstes Beweismittel wird dabei ein T-Shirt vorgebracht, welches mit dem 50-Jährigen in Verbindung gebracht werden kann und an dem Blutspuren des Täters sowie des 39-jährigen Opfers festgestellt wurden. Nicht nur das: Fasern des T-Shirts fanden sich zudem an der mutmaßlichen Waffe – einem Tischbein – an den Händen des Angeklagten sowie am Opfer.

Staatsanwalt überrascht

Auch sonst spricht alles gegen den vor Gericht schweigsamen Angeklagten. Ganz offensichtlich sei er mit der Trennung des Opfers nicht klargekommen, habe offenkundig nicht akzeptieren wollen, dass sie einen neuen Freund hat und diesen heiraten wollte. "Es ist eine Tragödie, dass es niemand ernst genommen hat – aber er hat es ernst gemeint", spielt der Staatsanwalt auf die vorangegangenen Drohungen sowie Ankündigungen der Tat an.

Und die Mordmerkmale? Kiefer sieht die niedrigen Beweggründe als gegeben an. Es habe sich nicht um eine "situative Entgleisung" gehandelt – vielmehr sei er "systematisch, kaltblütig und berechnend" vorgegangen. Diese These unterstützte ein forensisch-psychiatrischer Gutachter, der eine Affekthandlung ebenfalls ausschloss.

Die Tat gipfelte im "skrupellosen Nutzen des eigenen Sohnes", den der mutmaßliche Täter in die Wohnung brachte und der dort die zuvor erschlagene Mutter entdeckte. Da es sich um keine "menschlich nachvollziehbare Tat" handeln würde, seien die niedrigen Beweggründe eindeutig.

"Wir wissen nicht, wie es abgelaufen ist"

Aber: Der Staatsanwalt sah weder eine besondere Schwere der Schuld, die eine Entlassung nach 15 Jahren Haft ausschließen würde, noch – und dies überraschte besonders – die Heimtücke. Ein Hämatom an der linken Hand des Opfers könnte aus seiner Sicht auf eine Abwehrhandlung deuten. Trotz der sieben wuchtigen Schläge auf den Hinterkopf sei deshalb nicht auszuschließen, dass es eine direkte Konfrontation zwischen Täter und Opfer gab.

Diesen Angriffspunkt nutzte auch Hartung Schreiber, Verteidiger des Angeklagten. "Wir wissen nicht, wie es abgelaufen ist", machte er vor Gericht deutlich. Unklar sei deshalb ebenso, ob sein Mandant vor den tödlichen Schlägen gedemütigt, gereizt oder beleidigt wurde – und die Frau so den Angriff gar provoziert habe.

Habe sie eventuell sogar eine Konfrontation gesucht? Anders sei es kaum zu erklären, dass die Frau trotz der zahlreichen Warnungen die Wohnung betrat. "Sie konnte nicht mit einer freundlichen Begegnung rechnen", so Schreiber, der deshalb Arglosigkeit bei der 39-Jährigen ausschloss und auf Totschlag plädierte.

Nebenklage sieht Overkill

Der 50-Jährige habe sich in einem Ausnahmezustand befunden, er sei ein "gebrochener und verzweifelter Mensch". Eines konnte und wollte der Verteidiger – im Gegensatz zum Angeklagten – jedoch nicht leugnen: "Er ist der Täter."

Für Benjamin Waldmüller, als Rechtsanwalt der Mutter der Getöteten, ist nicht nur der Mord eindeutig – er sieht zudem eine besondere Schwere der Schuld. Zwei Mordmerkmale seien erfüllt und durch eine "brutale und heftige Ausführung" resultiere daraus eine Schulderhöhung. Sieben Schläge auf den Kopf hätten für einen gebrochenen Schädel gesorgt, "das ist eine Art Overkill", schließlich hätten vermutlich weniger Schläge zut Tötung gereicht.

Er sei zudem für die Tat "bestens präpariert" gewesen, habe diese mehrfach angekündigt. Der Mord sei angesichts der gewalttätigen Vergangenheit und des Messerangriffs auf seine vorherige Ehefrau eine "Wiederholung der Lebensgeschichte".

Birgitta Schäfer – die die drei gemeinsamen Kinder des Opfers und des Angeklagten vertritt – sieht aufgrund der "bösartigen, kaltblütigen und menschenverachtenden Tat" die Heimtücke und die niedrigen Beweggründe ebenfalls als gegeben an, befürwortet außerdem die Verurteilung mit der besonderen Schwere der Schuld.

Ob das Gericht den Forderungen folgen wird, blieb am Dienstag aber offen. Denn das Urteil soll erst am kommenden Donnerstag gefällt werden.