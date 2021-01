Ex-Partnerin in Schwenningen getötet Mutmaßlicher Mörder zeigt erstmals Emotionen

Bislang zeigte sich der mutmaßliche Mörder nicht nur überaus schweigsam, sondern auch gänzlich emotionslos. Dies steht dabei im kompletten Gegensatz zu dem, was in der Beziehung zwischen dem 50-Jährigen und seiner langjährigen Lebensgefährtin geschehen sein soll. Immer wieder soll es zu lautstarken Streitereien und auch körperlichen Übergriffen gekommen sein.

Dies berichtete die 57-jährige Mutter des Opfers, die als Nebenklägerin auftritt. Sie ließ mehr als zwei Stunden lang die verhängnisvolle Beziehung Revue passieren und gab dem Gericht dabei entscheidende Einblicke.

"Es gab immer Probleme"

Ihre Tochter habe zuvor in ihrer Heimat im Zollernalbkreis ein gut bürgerliches Leben geführt und sei verheiratet gewesen. Aus einem unerfüllten Kinderwunsch resultierten offenbar psychische Probleme – die in einer Rottweiler Fachklinik behandelt wurden. Es ist die Zeit, als sie dem Angeklagten begegnet sein soll. "Sie hat ihn in der Geschlossenen kennengelernt und ist dann nicht mehr nach Hause zum Ehemann", erzählt die Mutter.

Stattdessen sei sie mit dem 50-Jährigen eine Beziehung eingegangen, der schon in der vorherigen Ehe durch brutale Gewalt auffiel. Daran ändert sich auch in der Partnerschaft zum späteren Opfer nichts. "Es gab immer Probleme", so die Mutter. Nach diversen Verletzungen hieß es von dem späteren Opfer, sie sei die Treppe heruntergestürzt. Der 57-Jährigen sei aber klar gewesen, dass ihre Tochter geschlagen wurde – das habe sie einmal am Telefon mithören können, als der Hörer nicht aufgelegt war.

Mehrere Polizeieinsätze

Mehrere Polizeieinsätze seien aktenkundig geworden, auch das Jugendamt sei mehrfach aktiv geworden und habe unangekündigt Hausbesuche durchgeführt. Allen Problemen zum Trotz hielt die 39-Jährige zu ihrem Partner, brachte mit ihm sogar drei Kinder zur Welt. Diese seien aber insbesondere von ihr betreut worden, berichtete die Mutter des Opfers. Zu ihrer Tochter sei sie irgendwann nicht mehr durchgedrungen. Im Mittelpunkt habe stattdessen das Wohlergehen ihrer Enkelkinder gestanden, die in der Wohnung der Großeltern immer öfter die notwendige Geborgenheit gefunden hätten.

Gänzlich eskaliert sei die Situation schließlich, als die Tote eine neue Partnerschaft einging. Im – mittlerweile – Ex-Freund brodelte es daraufhin, daraus machte er überhaupt keinen Hehl. Gegenüber der Mutter habe der Angeklagte schließlich geäußert, dass er zunächst den neuen Freund, anschließend seine Ex-Freundin und zuletzt sich selbst umbringen werde. "Bei der ersten Drohung haben wir noch gewitzelt", sagt die 57-Jährige.

Mehrfach gedroht

Doch immer wieder machte der zutiefst eifersüchtige Ex-Freund, der der Dreifachmutter nachstellte und regelmäßig auch Auseinandersetzungen mit dem neuen Lebensgefährten suchte, deutlich, dass er nach dem Leben der 39-Jährigen trachtete. "Er hat gesagt, dass er sie abschlachten wird", erzählt einer der Bekannten. Unter den Kumpels hielt man die Worte für leere Drohungen.

Allerdings nahmen selbst die Kinder die immer bedrohlicher werdende Situation wahr. Der zehnjährige Sohn, dessen Videovernehmung im Gerichtssaal vorgespielt wurde, und die beim Angeklagten erneut Emotionen hervorrief, berichtete davon, dass seine Mutter immer wieder "im ganzen Gesicht geblutet" habe. Ständig sei er nachts wach geworden, wenn sich "Mama und Papa geschlägert" hätten.

"Da war alles voller Blut am Kopf."

Als die Familie im Frauenhaus unterkam, habe der Sohn eine Nachricht von seinem Vater gelesen: "Ich komme dort rein und mache Theater." Der Zehnjährige habe deshalb seiner Mutter deutlich gemacht, dass sie nicht mehr alleine in die Wohnung dürfe. Auch ihre Mutter sagte ihr zwei Wochen vor der Tat: "Wenn Du jetzt nicht aufpasst, dann sieht Dich Deine Mutter nicht wieder."

Doch allen Warnungen zum Trotz betrat sie alleine die Wohnung, um den Auszug weiter voranzutreiben – so lange, bis sie von hinten auf brutale Art und Weise erschlagen wurde. Der zehnjährige Sohn, der von seinem Vater – dem mutmaßlichen Täter – an den Tatort gebracht wurde, erinnert sich: "Da war alles voller Blut am Kopf."

Gewalt gegen mögliches ungeborenes Kind

Sieben Mal, so bestätigte eine Rechtsmedizinerin, sei auf den Schädel eingeschlagen worden. Doch nicht nur das. Der Täter habe zudem massive Gewalt auf den Bauch ausgeübt. Dort, wo der Angeklagte wohl ein ungeborenes Kind seines Widersachers vermutete.

Die Schilderungen hörte sich der 50-Jährige schweigend an, mit gesenktem Kopf wird er aus dem Gerichtssaal geführt. Am 2. Februar soll das Urteil verkündet werden.