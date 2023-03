1 Gloria und Nikola Glumac sind aktuell bei „RTL+“ bei „Prominent getrennt“ zu sehen. Foto: RTL

Acht Promi-Ex-Pärchen ziehen in die „Villa der Verflossenen“ in Südafrika ein – mit dabei auch Gloria Glumac aus Rottenburg und ihr Ex Nikola. Zum Auftakt geht es schon hoch her zwischen den beiden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Langweilig wird es mit dem Ehepaar aus Rottenburg sicher nicht. Schon bei „Temptation Island“ krachte es gewaltig. Der Beziehungstest in aller Öffentlichkeit scheiterte. Vor wenigen Monaten sagte Gloria unserer Redaktion auf Nachfrage: „Ja. Wir haben uns getrennt. Ich habe ihn rausgeschmissen.“

Nicht schön, dass es so ungut endete. Aber wie gut, dass es im Trash-TV dafür das perfekte Format gibt: „Prominent getrennt“, seit gut einer Woche beim Streaming-Dienst „RTL+“ zu sehen. Ganz unter dem Motto „Wer wird wieder wuschig?“, wie RTL kommentiert. Oder: Bei wem fliegen die Fetzen?

Schon bei „Temptation Island“ fielen heftige Worte

Doch erst in der zweiten Folge, die nun frisch raus ist, kommt es für die Zuschauer zum Wiedersehen mit Gloria und dem ganzkörpertätowierten Niko. Und auch zum Wiedersehen zwischen den beiden – allerdings alles andere als ein freudiges. Zunächst wird gezeigt, welche heftigen Worte damals bei „Temptation Island“ fielen, als zum Beispiel Gloria über Niko sagte: „Ich sag immer, so hübsch wie er ist, so dumm ist er.“

Sandra van der Heide (links) und Gloria sind auf dem Weg in die Villa. Foto: RTL

Und auch die erste Begegnung in Südafrika in der „Villa der Verflossenen“ ist eisig. Ein kurzer Händedruck, ein kurzes „Hi“. Niko sagt danach: „Ich war so aufgeregt.“ Er bekommt von einem anderen „Ex“ den Tipp: „Nimm sie in den Arm.“ Er kommentiert: „Sie hat mich so böse angeguckt.“

Gloria schreit, ihr „Ex“ Nikola weint

Und Gloria, die in Starzach-Wachendorf aufgewachsen ist, wirkt in dieser Folge auch so, als sei sie die Böse. Während sie laut schreit, sieht man Niko oft zusammengekauert und weinend. „Wir haben im Team Ehe nicht so gut funktioniert und ich bin gespannt, wie es jetzt hier funktioniert“, sagt Gloria in die Kamera.

In der zweiten Folge der neuen Staffel von „Prominent getrennt“ beweisen sie auch, warum es nicht funktioniert hat. Sie streiten vehement miteinander. Gloria schreit Niko an: „Du hattest keine Arbeit, du fängst tausend Sachen an, und machst keine fertig. Weil du keinen verf*ckten Job machen wolltest.“ Niko ist frustriert: „Es eskaliert immer.“

Juliano Fernandez (links) und Nikola kurz vor der Ankunft in der „Villa der Verflossenen“. Foto: RTL

Als Niko die Tränen nicht mehr zurückhalten kann, wird Gloria weich: „Jetzt weine nicht. Ist gut. Ist alles ok.“ Beginnt jetzt der Aufarbeitungsprozess? Gloria zu Niko: „Tut mir leid, aber wir müssen echt darüber reden.“ Und: „Wir haben es echt nötig, hier zu sein, wir haben noch so viel aufzuarbeiten.“ Doch Niko wirkt zermürbt: „Ich kann nicht mehr diskutieren.“ Gloria antwortet: „Man muss mal diskutieren.“

Das „Team Tinte“ muss zum ersten Spiel antreten

Zumindest beim ersten Spiel aller acht Ex-Paare zeigen sie als „Team Tinte“ Einsatz. Gemeinsam marschieren sie sportlich gekleidet zum Startpunkt des Spiels. Gloria fragt ihren Ex: „Ich weiß nicht. Wackeln meine Möpse zu viel? Ich hätte einen anderen BH anziehen sollen.“

Gloria bei ihrem ersten Spiel. In großer Höhe muss sie ihrem „Ex“ Niko eine Frage stellen. Foto: RTL

Doch die BH-Frage rückt in den Hintergrund. Denn für die beiden geht es hoch hinaus. Über eine Strickleiter müssen sie bis zur Plattform und dabei Fragen beantworten. Das klappt anscheinend in schwindelerregender Höhe nur mittelprächtig. Gloria liest vor: „Wie heißt das dritte Vokal im Alphabet.“ Niko antwortet „Z“. Gloria schreit säuerlich: „Nein. C.“ Dennoch landen sie auf Platz drei im Ex-Pärchen-Ranking.

Aber am Ende der Folge fließen dann nur noch Tränen bei den beiden. Gloria schluchzt: „Aus so viel Liebe kann so viel Hass werden. Warum?“ Niko antwortet: „Ich weiß nicht.“