Ex-Ortsvorsteher von Weitingen: „Es ist wie ein Sechser im Lotto“

Ex-Ortsvorsteher Rainer Himmelsbach und seine Frau Renate Schilling verlassen Weitingen in Richtung Wiener Neustadt. Vor 30 Jahren sind sie ins Gäu geraten und heimisch geworden.
Beide erinnern sich noch: Es war damals gerade Fasnetsonntag, für die Weitinger ein hoher Festtag, und sie hängten in der neuen Mietwohnung im Neubaugebiet „Käppele“ die Lampen auf. Plötzlich ein paar Kanonenschläge von der Ferne vernehmbar. Sie waren zwar neugierig, kümmerten sich aber nicht weiter darum und fuhren nach der Erledigung ihrer Tagesarbeit zurück nach Maichingen.