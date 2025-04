Thorsten Frei für manche der richtige Mann am richtigen Ort

1 Thorsten Frei ist regelmäßig in Donaueschingen. Bald könnte seine Zeit für Heimatbesuche, wie hier zum Interview am 16. April, knapper werden. Foto: Daniel Vedder

Thorsten Frei wird Minister und Kanzleramtschef. Von 2004 bis 2013 war er OB in Donaueschingen. Was sagen seine alten Weggefährten dazu?









Bad Säckingen, Donaueschingen, Berlin. Viel besser kann man eine politische Karriere auch am Reißbrett nicht entwerfen. Aus dem Bad Säckinger Gemeinderat ging es für Thorsten Frei an die Rathaus-Spitze der Quellstadt und schließlich in den Bundestag. Jetzt bekommt der 52-Jährige einen Ministerposten im Kabinett des designierten Bundeskanzlers Friedrich Merz.