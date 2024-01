Ex-Nato-General spricht Klartext: „Es geht zurück zu schrecklichen Zeiten“

1 Wie hier in Gaza verlagern sich kriegerische Handlungen immer öfter in Städte. Foto: Omar Ishaq/dpa/Omar Ishaq

Der ehemalige Nato-General Hans-Lothar Domröse blickt im Vorfeld seines Vortrags am Montag, 22. Januar, in Schramberg mit Sorge auf die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine und im Nahen Osten. Wie können diese Konflikte beendet werden und vor allem: Wie gut vorbereitet sind Nato und Bundeswehr auf entsprechende Kriegszenarien?









Der Nato-General a.D. Hans-Lothar Domröse ist regelmäßig zu Gast in verschiedenen TV-Talkshows und tritt dort als Experte für militärische und militärpolitische Fragen auf. Im Vorfeld seines Vortrags in der Reihe „Schramberger Gespräche“ am Montag, 22. Januar, stand der 82-Jährige unserer Redaktion Rede und Antwort – über die Lage in der Ukraine, im Gaza-Streifen und dazu, wie lange es geht, Deutschland kriegstüchtig zu machen, wie das Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) fordert.