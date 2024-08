Ex-Nationalspieler: Klage gegen Boateng nach Aussagen über Ex-Partnerin

1 Ein Berliner Gericht prüft eine Klage gegen Ex-Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng wegen Äußerungen über eine Ex-Partnerin. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Nach Beziehungen hat der Fußball-Nationalspieler mehrfach Ärger mit der Justiz. Nach einem Strafprozess in München geht es in Berlin nun um eine Unterlassungsklage.









Berlin/München - Der Streit um Äußerungen des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Jérôme Boateng über seine Ex-Partnerin Kasia Lenhardt geht in die nächste Runde. Das Berliner Kammergericht prüft am Donnerstag (14.00 Uhr) im Berufungsprozess eine Unterlassungsklage der Mutter des Models, das im Februar 2021 gestorben ist. Das Berliner Landgericht hatte Boateng im November 2022 in erster Instanz eine Äußerung untersagt. Der Mutter geht es in der Klage jedoch um insgesamt sechs Aussagen.