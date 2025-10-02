Ex-Mitspieler von Sean Dundee: Sport-Karriere von Alexander Mencin endet mit WM-Top-10-Platz

Mit dem Start bei der Xterra-WM im italienischen Molveno Trentino hat der ehemalige Fußball-Profi Alexander Mencin seine Sport-Karriere beendet.
Das war’s. Mit dem Zieleinlauf bei der Xterra-WM im italienischen Molveno Trentino endet die Sport-Karriere von Alexander Mencin. Nach seiner Zeit als Profi-Fußballer – unter anderem beim damaligen Drittligisten TSF Ditzingen als Mitspieler von Sean Dundee – und über 20 Jahren als Ausdauersportler hat der 55-Jährige aus Simmozheim nun den Schlussstein eingesetzt. Und das mit Erfolg: Mit Platz neun in seiner Altersklasse sprang für ihn bei der Xterra-WM ein Top-Ten-Platz heraus.