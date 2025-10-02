Ex-Mitspieler von Sean Dundee: Sport-Karriere von Alexander Mencin endet mit WM-Top-10-Platz

Das war’s. Mit dem Zieleinlauf bei der Xterra-WM im italienischen Molveno Trentino endet die Sport-Karriere von Alexander Mencin. Nach seiner Zeit als Profi-Fußballer – unter anderem beim damaligen Drittligisten TSF Ditzingen als Mitspieler von Sean Dundee – und über 20 Jahren als Ausdauersportler hat der 55-Jährige aus Simmozheim nun den Schlussstein eingesetzt. Und das mit Erfolg: Mit Platz neun in seiner Altersklasse sprang für ihn bei der Xterra-WM ein Top-Ten-Platz heraus.

Überall Matsch und Wurzeln „Das war wirklich einer WM würdig. Brutal hart, aber super-schön“, sagt Mencin nach seiner Rückkehr aus Norditalien. Dass ihm dort alles abverlangt wird, hatte er schon gemerkt, als er zwei Tage vor seinem WM-Start im norditalienischen Trentino ankam: „Ich habe mich gleich aufs Rad gesetzt und bin die Strecke abgefahren. Da habe ich mir schon gedacht, dass das eine harte Nummer wird. Es hatte viel geregnet, die Strecke war ganz matschig, überall schauten Wurzeln aus dem Boden. Und ab da hat es zwei Tage lang non-stop weitergeregnet.“

2011 beim Hawaii-Ironman

Xterra ist eine Cross-Version von Triathlon. Die drei Disziplinen: 32 Kilometer Mountainbike fahren, 1,5 Kilometer schwimmen und zehn Kilometer laufen. Mencin lief 2006 seinen ersten Ironman, fünf Jahre später qualifizierte er sich in Wales für die WM auf Hawaii. Wie schon bei seiner Fußballer-Karriere knockte ihn aber eine Verletzung aus. Doch 2020 gelang dem gebürtigen Leonberger, der seit 2019 in Simmozheim lebt, mit Xterra ein Triathlon-Comeback. Dass er sich in diesem Jahr überraschend für die WM in Molveno Trentino qualifizierten konnte, nahm Mencin zum Anlass, mit diesem krönenden Abschluss seine Karriere zu beenden – ohne dass diesmal eine Verletzung dafür verantwortlich ist.

Einfach rollen lassen

Für den gläubigen Simmozheimer, der für den Christlichen SV Stuttgart startet und der immer eine Jesus-Botschaft auf dem Trikot trägt, waren die Bedingungen bei der Xterra-WM aufgrund der Wettersituation enorm schwierig. Allerdings: Nicht nur er hatte damit zu kämpfen. „Auch die Profis kamen den Berg nicht hoch und mussten schieben“, sagt Mencin über die 32 Kilometer mit den Mountainbike, wobei rund 1200 Höhenmeter zu überwinden waren. Er freut sich: „Ich bin zum Glück gut durchgekommen, hatte keine Panne und keinen Sturz. Aber das ging wirklich auf die Pumpe und die Konzentration. Zwischendurch habe ich gar nicht nachgedacht und einfach rollen lassen.“

Los ging es im Trentino mit dem Schwimmen – in einem See. Wassertemperatur: 16 Grad. Dann direkt aus dem Wasser bei zehn Grad Außentemperatur aufs Mountainbike. „Meine Körpertemperatur ist zum Glück schnell gestiegen“, sagt Mencin. Zum Schluss die Zehn-Kilometer-Strecke zu Fuß. Tochter Malina, Frau Christina und Schwester Damjana waren in Italien mit dabei und riefen vom Streckenrand aus die Zwischenzeiten zu. Mencin: „Beim Laufen habe ich dadurch mitbekommen, dass ich Neunter in meiner Altersklasse bin.“ Nun war der Ehrgeiz endgültig geweckt. Vor der WM hatte er eigentlich betont, dass die Platzierung zweitrangig ist. Doch den Top-Ten-Platz wollte er sich nicht entgehen lassen. Ohne Brille ausgerüstet, weil diese zu schnell beschlägt, hatte der Simmozheimer schon gerötete Augen vom vielen Matsch im Gesicht. Doch er konnte den neunten Platz halten. Beim Zielleinlauf rollte Mencin ein zweiseitiges Banner aus – mit einem Dank an Jesus und an seinen Trainer Marc Pschebizin.

„Die Xterra-WM war einfach total gut organisiert. Die ganze Gegend mit den Dolomiten, das war eine richtig interessante Atmosphäre“, fasst Mencin die Eindrücke zusammen und sagt über seine Platzierung: „Top Ten bei einer WM. Damit hätte ich niemals gerechnet. Vor ein paar Monaten hätte ich ja noch nicht einmal damit gerechnet, mich für eine WM zu qualifizieren.“

Jetzt wird es ruhiger

Und war das jetzt wirklich das Ende? „Ich werde hier im Kreis Calw weiterhin die Gegend unsicher machen, aber für keinen Verein mehr starten. Wie ich schon gesagt habe: Alles wird jetzt kleiner, ruhiger und nicht mehr mit Sponsoren auf der Brust. Aber dem Sport werde ich immer verbunden sein.“ Dennoch gibt er zu: „Ich weiß nicht, ob ich die Maschine so einfach abstellen kann.“

In seine Fußstapfen treten könnte seine elfjährige Tochter Malina, die bereits als Leichtathletin beim TSV Simmozheim aktiv ist. Auch sie möchte nun schwimmen und aufs Rad steigen. „Vielleicht hat sie ja Blut geleckt. Dann hat sich das alles für mich auch wirklich gelohnt“, strahlt der stolze Vater.