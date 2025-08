Ex-Mitspieler von Sean Dundee: Alexander Mencin sucht ein letztes Mal die große Herausforderung

Im Sport zur Spitze gehören – das hat Alexander Mencin schon immer angetrieben. Im Fußball war die Profikarriere zum Greifen nah. Anfang der 90er-Jahre spielte der aus Leonberg stammende Defensivmann bei den TSF Ditzingen in der damals drittklassigen Regionalliga Süd. Einer seiner Mitspieler war Sean Dundee, der später beim Karlsruher SC und VfB Stuttgart Karriere machte. Mencin dagegen zog sich einen folgenschweren Kreuzbandriss zu – und verpasste den Anschluss. SGV Freiberg und SV Eltingen hießen stattdessen seine weiteren Stationen.

Alles wieder auf Null

Doch die Suche nach der sportlichen Herausforderung ließ Mencin, der seit 2019 in Simmozheim lebt, nicht los. 2003 lief der heute 55-Jährige seinen ersten Marathon. Drei Jahre später der erste Triathlon. Über den Regensburger Ironman qualifizierte er sich für die kurz darauf stattfindende WM 2010 auf Hawaii. „Zwei Ironman innerhalb von acht, neun Wochen – das war richtig hart“, erinnert sich Mencin, der 2011 in Wales zum vorerst letzten Mal an einem Ironman teilnahm, um sich erneut für Hawaii zu qualifizieren. Vergeblich. Kurz darauf der nächste Rückschlag: Pfeiffersches Drüsenfieber, wieder alles auf Null.

Auch bei Xterra erfolgreich

2020 wagte Mencin mit Xterra ein sportliches Comeback. Diese Cross-Triathlon-Version stellte den Simmozheimer vor eine neue Herausforderung. „Sehr mountainbikelastig, was ich bis dahin gar nicht so kannte“, beschreibt er – und fasste trotzdem Fuß. Mit dem zehnmaligen Inferno-Triathlon-Sieger Marc Pschebizin, der auch das Triathlon-Bundesliga-Team aus Trier trainiert, bekam Mencin einen eigenen Trainer, mit dem auch die ersten Xterra-Erfolge kamen. Auch gewann er vergangenes Jahr seine Altersklasse beim Nordschwarzwald-Triathlon, der an diesem Wochenende erneut ausgetragen wird – allerdings ohne Mencin. Denn er hat die letzte ganz große Herausforderung seines Sportler-Lebens im Blick: die Xterra-WM am 27. September im norditalienischen Molveno.

Neun Operationen

„Das wird für mich die letzte große Herausforderung“, sagt Mencin über die Xterra-WM und räumt ein: „Ich merke einfach nach vielen Jahren des Sports, dass ich vom Kopf her müde werde. Dann ist die Motivation schwierig. Ich bin jetzt neunmal operiert worden. Wenn der Kopf nicht mitmacht, dann werden solche Dinge schwierig.“ Und dennoch schwärmt der Simmozheimer vom Reiz dieser Extremsportarten: „Man setzt sich ein Ziel und man weiß nicht, wie die Reise ausgeht. Man weiß nicht, ob man das hinkriegt. Dann durch das Ziel zu laufen – das kann man nicht beschreiben. Da geht einem alles durch den Kopf. Man ist gerührt, man hat Schmerzen, alles fällt von einem ab.“

Werbebanner für Jesus

Bei diesen Herausforderungen hilft Mencin auch sein Glaube. Er startet für den Christlichen SV Stuttgart, die Botschaft „Jesus ist Sieger“ steht auf seinem Trikot. „Ich bin ein Werbebanner für Jesus“, lacht der Simmozheimer. Und das ist auch im Kreis Calw oft zu sehen, denn viele seiner 15 bis 18 Trainingsstunden pro Woche verbringt er auf dem Rad oder in seinen Laufschuhen in seiner neuen Heimat. Er verrät: „Erzgrube, Hirsau, Zavelstein – das ist so mein großes Trainingsrevier.“

Auf Ironman liegt ein Fluch

Am 24. August wollte Mencin eigentlich noch einmal an einem Ironman teilnehmen – in Thun in der Schweiz. Doch ein Sturz mit einem Riss am Ellenbogen sowie eine Gürtelrose verhinderten seinen persönlichen Ironman-Abschied. „Ich habe viel trainiert, nun sogar 20 Stunden die Woche, aber für Thun reicht es nicht mehr. Irgendwie liegt bei mir seit 2011 ein Fluch auf dem Ironman“, bedauert Mencin, der nun die volle Konzentration auf die Xterra-WM in Italien legt: „Ich werde an dem Tag alles raushauen und mit einem Lächeln ins Ziel kommen. Alles, was ich danach mache, wird kleiner, leiser und nicht mehr so ambitioniert sein.“