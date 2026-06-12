Ruhestand ja – vollständiger Rückzug nein: Der frühere Ministerpräsident Winfried Kretschmann bleibt dem Staatsministerium auch nach seinem Abschied noch organisatorisch verbunden
Er ist seit fast vier Wochen weg – aber eben doch nicht so ganz. Vor allem aber kehrt Winfried Kretschmann eines Tages zurück in die Villa Reitzenstein. Nicht als Regierungschef, sondern als Porträt. Das Gemälde des langjährigen Ministerpräsidenten soll nach seinem Ausscheiden seinen Platz in der „Ahnengalerie“ der früheren Regierungschefs des Landes finden – am Ende der Gemäldereihe im Erdgeschoss des Regierungssitzes, gleich neben dem Porträt von Stefan Mappus.