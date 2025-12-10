Ex-Manager von Michael Schumacher: Willi Weber in seiner Villa in Stuttgart überfallen

1 Willi Weber, Schumis ehemaliger Manager, wurde Opfer eines Überfalls in seiner Villa in Stuttgart. Foto: dpa Michael Schumachers Ex-Manager Willi Weber ist in seiner Villa überfallen worden. Das bestätigte ein Mitarbeiter unserer Redaktion.







Willi Weber ist in seiner Villa in Stuttgart Opfer eines Überfalls geworden. Das bestätigte ein Mitarbeiter gegenüber unserer Redaktion. Demnach sollen drei Täter am Dienstagabend in das Haus des ehemaligen Managers von Michael Schumacher eingedrungen sein. Im Haus seien außerdem Webers Frau und eine Haushälterin gewesen. Die Polizei sei am Mittwochvormittag noch vor Ort.