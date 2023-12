Dass Wataru Endo Fernschüsse beherrscht, hat er schon beim VfB Stuttgart bewiesen. Vergangene Saison traf der Japaner noch in Diensten des VfB am zweiten Spieltag bei Werder Bremen sehenswert aus der Distanz – und wiederholte das nun am Sonntag für den FC Liverpool.

Viel Anlaufzeit brauchte Endo dafür nicht: In der 83. Minute wurde er beim Stand von 2:3 im Premier-League-Heimspiel gegen den FC Fulham eingewechselt, in der 87. Minute gelang ihm der umjubelte Ausgleich. Wie? Mohamed Salah behauptete den Ball im Strafraum, legte ab auf Endo, der visierte kurz das Tor an – und schlenzte das Spielgerät direkt mit dem ersten Kontakt in das rechte Lattenkreuz. Der frühere Stuttgarter Keeper Bernd Leno im Fulham-Tor machte sich zwar lang und länger, letztlich aber vergebens.

Lob von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp

Durch das 4:3 von Trent Alexander-Arnold kurz darauf drehte Liverpool die verrückte Partie mit mehreren Führungswechseln sogar noch komplett und fuhr einen wichtigen Dreier ein. Die Reds liegen nun auf dem zweiten Tabellenplatz, zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter FC Arsenal und knapp vor Manchester City.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp lobte Endos Leistung im Anschluss als „wirklich gut. Er hat wichtige Duelle gewonnen, hatte ein Super-Passspiel und hat ein Top-Tor erzielt.“ Und auch in Stuttgart wurde das Traumtor des Ex-Kapitäns genau registriert. VfB-Torjäger Serhou Guirassy teilte auf dem sozialen Netzwerk Instagram in seiner Story ein kurzes Video – es zeigt, wie er Endos Tor am heimischen Fernseher verfolgt. Guirassys Kommentar: „Whaaat a strike.“ Es war Endos erstes Tor in der Premier League überhaupt. Bislang kam er in der Premier League neunmal zum Einsatz, davon zweimal von Beginn an.