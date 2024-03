Ex-Kapitän des VfB Stuttgart: Warum Fernando Meira eine Anfrage des FC Bayern ablehnte

1 Fernando Meira spielte zwischen Januar 2002 und Sommer 2008 sechseinhalb Jahre beim VfB. Foto: Baumann

Der frühere Stuttgarter Innenverteidiger blickt zurück auf seine Zeit beim VfB, den emotionalen Sieg gegen Manchester United in der Champions League – und ein spezielles Straftraining unter Felix Magath.









Der VfB Stuttgart steht dicht vor dem Einzug in den internationalen Wettbewerb – und damit vor erneuten emotionalen Fußballabenden nach immerhin 13 Jahren Abstinenz. Bei Fernando Meira sind die damaligen Europapokal-Partien in Bad Cannstatt noch in lebhafter Erinnerung, ganz besonders der 2:1-Sieg gegen Manchester United im Oktober 2003. „An diesem Abend hat sich unsere Mentalität ausgezahlt. Wir wollten diesen Sieg unbedingt“, sagte der frühere Abwehrspieler dem Portal „transfermarkt.de“. Es sei ein fantastischer Abend gewesen.