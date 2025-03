Ex-Kapitän des HBW Balingen-Weilstetten: So geht’s für Felix Danner in Melsungen weiter

Angeboten hatte er es, vielleicht auch ein wenig gehofft – nun ist es offiziell: Felix Danner, Ex-Kapitän des Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten, kehrt aus dem Handball-Ruhestand zurück und betritt noch einmal das Parkett in der stärksten Liga der Welt. Bei der MT Melsungen, derzeit Tabellenführer der Handball-Bundesliga, hat Danner einen Vier-Wochen-Vertrag unterschrieben.

Mittendrin im Kampf um die Meisterschaft

Das gaben die Nordhessen am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt und reagieren damit auf die anhaltenden Personalsorgen im Kader, die sie im Kampf um die Meisterschaft gegen Magdeburg, Kiel und Co. trotz Tabellenführung zum Underdog werden lässt.

So sieht der Kreisläufer seine Rolle bei der MT

Daran dürfte auch die Kurzzeitverpflichtung von Danner nur bedingt etwas ändern, schließlich hatte der 39-jährige Kreisläufer seine Karriere eigentlich nach der vergangenen Saison in Balingen beendet. „Ich bin da und versuche zu helfen“, sagt der gebürtige Freiburger zu seiner Rolle.

Wieder an Profihandball gewöhnen

Die zurückliegende Länderspielpause, die für die MT am Donnerstag mit dem Duell beim HSV Hamburg endet, dürfte Danner daher genutzt haben, um seinen Körper wieder an Profihandball zu gewöhnen.

Die Familie bleibt in Balingen

Und, um mit seiner Familie alles zu besprechen. Mit seiner Frau und den beiden Kindern wohnt Danner auch nach seinem Karriereende in Balingen. „Anja wuppt das Ganze jetzt allein in den nächsten Wochen. Mir ist es wichtig, dass das alles geregelt ist“, wird Danner auf der Webseite seines neuen und alten Vereins zitiert.

Zwölf Jahre lang in Melsungen gespielt

Von 2009 bis 2021 spielte er bereits in Melsungen und gehörte zu den absoluten Leistungs- und Sympathieträgern. „Wäre ein anderer Verein auf mich zugekommen, hätte ich Nein gesagt“, sagt Danner.

Als jedoch MT-Sportvorstand Michael Allendorf aufgrund zahlreicher Ausfälle bei Danner anrief, musste er nicht lange überlegen.

Der 450. Bundesligaeinsatz wartet

Gegen Leipzig stand der 39-Jährige ohne ein einziges Training wieder auf der Platte, erzielte beim 34:25-Sieg sogar den – natürlich viel umjubelten – Treffer der Partie. In Hamburg dürfte er am Donnerstag aller Voraussicht nach zu seinem 450. Bundesligaeinsatz kommen. „Ich bin bereit für jede Minute – solange der Körper es zulässt“, sagt er.

Gleich zwei Topspiele in der Handball-Bundesliga

Mit einem Sieg würden die Melsunger die Tabellenführung verteidigen und könnten sich die beiden Topspiele am Wochenende – Magdeburg spielt gegen Berlin, Flensburg empfängt Kiel – in aller Ruhe anschauen. Zudem hat die MT noch eine weitere Titelchance, am 12. und 13. April stehen die Hessen im Final Four des DHB-Pokals, danach läuft Danners Vier-Wochen-Kontrakt aus.

Endgültiges Karriereende als DHB-Pokalsieger?

Gut möglich, dass die Spiele in Köln dann wirklich die letzten in seiner langen Karriere sind. Und wäre das nicht schon genug, kommt der Gegner im Halbfinale mit dem HBW aus der Stadt, in der Danner und seine Familie ihr Zuhause haben.