Ex-Kanzlerin in Talkshow: Merkel lobt Merz: Mit Charme und Stimme

Dass die Ex-Kanzlerin und der Kanzler sich nicht verstehen, ist bekannt. Umso schwerer wiegt da ein überraschendes Lob Merkels. Zumindest mit einem Teil seiner Politik zeigt sie sich sehr zufrieden.
Berlin - Ex-Kanzlerin Angela Merkel hat den heutigen Regierungschef Friedrich Merz für seine Außenpolitik in den ersten Monaten seiner Amtszeit gelobt. "Also als Staatsbürgerin finde ich es erstmal gut, was Friedrich Merz da gemacht hat", sagte sie in der "Spiegel"-Talkshow "Spitzengespräch", die am Abend in Berlin aufgezeichnet wurde. "Es ist erleichternd, ehrlich gesagt, dass Deutschland wieder mit Charme und Stimme in Europa und der Welt auftritt."