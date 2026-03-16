1 Ex-Kanzler Olaf Scholz hat bei der Lit.Cologne über seine Lesegewohnheiten gesprochen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Ein ungewöhnlicher Gast beim Literaturfestival Lit.Cologne in Köln: Der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz sprach dort über seine Lesegewohnheiten - und über das Buch, das er selbst schreibt.







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Köln - Ex-Kanzler Olaf Scholz (67) schreibt an einem Buch und kommt damit nach eigenen Angaben gut voran. "Das läuft sehr gut", sagte der SPD-Politiker am Abend beim Literaturfestival Lit.Cologne in Köln. "Ich hab' mir ganz fest vorgenommen, dass das Buch auf keiner Seite langweilig ist." Er wolle kein Buch schreiben, das nur verschenkt werde. Zum Inhalt sagte Scholz, dass es "Erinnerungen sein sollen, die sich mit der Politik beschäftigen". Sein eigenes politisches Leben habe begonnen, als er mit 17 Jahren in die SPD eingetreten sei.