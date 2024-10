Ex-Hurrikan Kirk kommt: Für den Schwarzwald deutet sich ein Sturm an

Die Wettermodelle sind sich zwar noch nicht einig, aber es deutet sich immer mehr an, dass der derzeitige Hurrikan Kirk – zwischenzeitlich mit der zweithöchsten Stufe 4 – nach seinem Weg über Frankreich abgeschwächt als außertropischer Sturm auf den Schwarzwald treffen wird. Dann könnte es auch im Schwarzwald-Baar-Kreis zu Schäden kommen.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Q.met erklärt auf Anfrage unserer Redaktion: „Die genaue Zugbahn ist noch mit Unsicherheiten behaftet. Allerdings deutet aktuell einiges auf den Südwesten hin und damit auch den Schwarzwald.“ Er geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass es im Schwarzwald-Baar-Kreis zu Sturmböen kommt. Vorausgesagt werden diese für Donnerstagfrüh.

„In Lagen unter 1000 Metern durchaus 80 bis 100 Stundenkilometer, darüber 100 bis 120 Stundenkilometer“, so Jung. Eines der Modelle zeigt demnach für den Bereich Triberg, Furtwangen und teilweise auch St. Georgen am Donnerstag ab 8 Uhr sogar bis zu 120 Stundenkilometer aus, was Orkanböen entspricht. Für den Streifen von Villingen-Schwenningen über Bad Dürrheim bis an den südlichen Rand des Landkreises werden Windböen von bis zu 100 Stundenkilometer erwartet.

Wetterwarnungen aufmerksam verfolgen

Deutlich heftiger könnte es laut Jung am Feldberg werden. „Auf dem Feldberg schließe ich 130 bis 150 Stundenkilometer nicht aus“, so der Wetterexperte. Er hat deshalb einen wichtigen Rat: „Die Wetterwarnungen sollte man daher aufmerksam verfolgen.“ Sobald sich ein markanter Sturm für die Region konkretisiert, werden entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes veröffentlicht.

Gerechnet werden kann dann mit umfallenden Bäumen sowie herabstürzenden Ästen, die zu Schäden und Behinderungen führen könnten. Das könnte auch Auswirkungen auf die Schwarzwaldbahn haben.