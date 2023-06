1 Als TV-Expertin – hier beim DFB-Pokalfinale der Frauen im Mai – wird Verena Schweers dem Fußball auch weiterhin erhalten bleiben. Foto: Eibner/Memmler

Als Mutter zurück in den Profisport: Dieses ambitionierte Ziel hatte sich Verena Schweers aus Kappel im vergangen Jahr gesetzt. Doch die Comeback-Pläne der 34-Jährigen sind gescheitert. Als TV-Expertin wird sie dem Fußball aber erhalten bleiben.









Als an Christi Himmelfahrt in Köln der SC Freiburg gegen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokalfinale der Frauen stand, dürften zwei Herzen in der Brust von Verena Schweers geschlagen haben. Denn in ihrer Profikarriere kickte die Kappelerin für beide Teams. Im Breisgau schaffte sie den Sprung in den Profifußball. Mit den „Wölfinnen“ gewann die Ex-Nationalspielerin zweimal die Champions League. Im Finale 2014 war die Ortenauerin, die bis zu ihrer Hochzeit 2018 Faißt mit Nachnamen hieß, die Torschützin zum zwischenzeitlichen 3:3.