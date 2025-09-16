Ex-Firmenchef ist zurück: Was Trigema nach Grupps erstem öffentlichen Auftritt sagt

Wolfgang Grupp hat sich nach seinem Krankenhausaufenthalt erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Was Trigema über seinen Gesundheitszustand sagt.
Die Rückkehr von Wolfgang Grupp in die Öffentlichkeit löst bei vielen Fans des Unternehmers Freude aus, wirft aber auch Fragen auf. Nachdem der 83-Jährige sich am Sonntag erstmals nach seinem Klinikaufenthalt in einer Trigema-Filiale gezeigt hatte, äußert sich nun auch das Unternehmen dazu – das weiterhin, aus nachvollziehbaren Gründen, zurückhaltend mit den sehr persönlichen Angelegenheiten des ehemaligen Firmenchefs umgeht.