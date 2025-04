Ex-Filmmogul: Weinstein zur Neuauflage seines Prozesses eingetroffen

2 Wieder vor Gericht: Harvey Weinstein. Foto: Steven Hirsch/Pool New York Post/AP/dpa

Die Vorwürfe gegen Harvey Weinstein lösten die weltweite MeToo-Bewegung aus. Ein historisches Urteil wegen Sexualdelikten wurde im vergangenen Jahr aber kassiert. Nun wird der Prozess neu aufgerollt.









New York - Zur Neuauflage seines historischen Prozesses um Sexualverbrechen ist Harvey Weinstein in einem Gericht in New York eingetroffen. Der frühere einflussreiche Filmproduzent erschien in einem blauen Anzug und mit blauer Krawatte vor dem Gericht in Manhattan, wie auf Fotos zu sehen ist. Außerdem trug er eine Anstecknadel, die die US-Flagge zeigte.