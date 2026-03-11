Die Vorwürfe gegen ihn erschütterten Hollywood und deckten dunkle Strukturen hinter dem Glanz auf. Nun räumt der Ex-Filmmogul einige Fehler ein – aber nicht alle.
New York - Der wegen Sexualverbrechen verurteilte frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein weist Vorwürfe sexueller Übergriffe weiterhin zurück. Er sei zwar "aufdringlich oder übermäßig verführerisch" gewesen, habe aber "keine Frau sexuell angegriffen", sagte der 73-Jährige dem Magazin "The Hollywood Reporter". Weinstein sitzt derzeit eine Haftstrafe ab.