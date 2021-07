1 Zurück an alter Wirkungsstätte: Ralf Volkwein bringt seine Erfahrung als Sportlicher Leiter beim FV 08 Rottweil ein. Foto: Frei

Fast acht Jahre stand Ralf Volkwein an der Seitenlinie der TSG Balingen. Der Coach feierte mit den Kickern von der Eyach den Regionalliga-Aufstieg. Nach längerer Pause ist der Trainer und Pädagoge zurück auf dem Fußballplatz und hat als Sportlicher Leiter mit dem FV 08 Rottweil einiges vor.

Am 1. Juli hat für Ralf Volkwein ein neuer Abschnitt in seiner Laufbahn begonnen. Etwas überraschend schließt sich der Fußballfachmann erneut dem FV 08 Rottweil an und fungiert als Sportlicher Leiter. Von 2000 bis 2004 machte er als Spieler über 120 Partien für die Rottweiler. Von 2008 bis 2012 trainierte Volkwein den FV 08. Wir haben mit dem 48-Jährigen über die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte und seine Ziele bei dem neuen Projekt gesprochen.

