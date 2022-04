Einsatz in Königsfeld Polizei kann Bedrohungslage klären – ein Mann festgenommen

Ein 32-jähriger Mann hat am Montagabend in Königsfeld einen größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. Er hatte in einem Mehrfamilienhaus Benzin verschüttet und Nachbarn bedroht. Die Polizei konnte die mutmaßliche Bedrohungslage klären und die Person vorläufig festnehmen. Am Ende stellte sich heraus: Der Mann war stark alkoholisiert.