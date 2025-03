1 Dietmar Fischer verpasst die Stichwahl bei der Bürgermeisterwahl in seinem früheren Wohnort Eppelheim. Foto: Bernd Mutschler

Nur knapp 7,7 Prozent der abgegebenen Stimmen: Bei der Bürgermeisterwahl in Eppelheim war Bad Liebenzells früherer Schultes chancenlos.









Dietmar Fischer, der Ex-Bürgermeister von Bad Liebenzell, ist auch in seinem früheren Wohnort Eppelheim gescheitert: Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag war er einer von sechs Kandidaten. Fischer landete abgeschlagen auf Platz vier mit knapp 7,7 Prozent der abgegebenen Stimmen.