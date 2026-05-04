Ex-Bürgermeister New Yorks: Trump-Gefährte Giuliani in kritischem Zustand im Krankenhaus

Er war lange Zeit ein enger Verbündeter des US-Präsidenten. New Yorks Ex-Bürgermeister Giuliani verbreitete 2020 nach Trumps Niederlage massiv Behauptungen über einen angeblichen Wahlbetrug.
New York - Der 81 Jahre alte frühere Bürgermeister von New York, Rudy Giuliani, befindet sich in kritischem Zustand in einem Krankenhaus. Das schrieb US-Präsident Donald Trump in sozialen Medien über seinen treuen Weggefährten. Mehrere US-Medien zitierten übereinstimmend einen Sprecher Giulianis mit der Information, dass er in "kritischem, aber stabilem Zustand" in einer Klinik im Bundesstaat Florida in Behandlung sei. Sprecher Ted Goodman machte der "New York Times" zufolge keine Angaben zum Grund oder der bisherigen Dauer des Krankenhausaufenthalts.