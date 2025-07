Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen in Pakistan schwer verunglückt. Die Suche nach der Sportlerin wird aufgrund der Dunkelheit vorerst eingestellt.

Die Suche nach der vermissten Sportlerin Laura Dahlmeier ist nach Angaben eines pakistanischen Behördensprechers vorerst eingestellt worden.

Grund sei die hereingebrochene Dunkelheit, wie ein Sprecher der Tourismusbehörde vor Ort der Deutschen Presse-Agentur am Abend (Ortszeit) miteilte. Die Suche werde am kommenden Morgen weitergehen.

Dahlmeier durch Steinschlag schwer verletzt

Die ehemalige deutsche Biathletin ist beim Bergsteigen im Karakorum-Gebirge in Pakistan schwer verunglückt. Die 31-Jährige sei am Montag durch einen Steinschlag am Laila Peak mindestens schwerst verletzt worden, teilte ihr Management der Deutschen Presse-Agentur mit.

Bergretter konnten aufgrund der großen Steinschlaggefahr in dem Gebiet bisher nicht zu ihr vordringen, hieß es am Dienstag.