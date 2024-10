Ex-Bezirkskantor erhält Lahrer Musikpreis: So lief die Feierstunde für Hermann Feist

1 Hermann Feist (rechts) erhielt den Musikpreis der Stadt Lahr. OB Markus Ibert hielt die Laudatio. Foto: Baublies

Hermann Feist, ehemals Bezirkskantor und Gründer der Maîtrice Vocale, hat den Musikpreis der Stadt Lahr erhalten. Bei einer Feierstunde dankte er und mahnte, dass diese Arbeit nicht durch eine Stellenkürzung des Dekanats eingeschränkt werden sollte.









Ein nicht im Programm angekündigtes Jazz-Quartett – Martin Lampeitl (Gitarre), Jörg Hahn (Bass), Darja Marker (Gesang) und Moses Schermann (Geige) – dankte Feist am Ende der Feierstunde im Pflugsaal musikalisch. Da der ehemalige Bezirkskantor unter anderem die Maîtrice Vocale gegründet hat, einen Chor, der aus Schülern aller Lahrer Grundschulen besteht, hängte Lampeitl in seinen Grußworten kurzerhand einen Jugendpreis an. Musikalisch dankte das Quartett mit „Fly me to the moon“. Das passte, da ein Projekt der Maîtrice Vocale, „Skywalker“ hieß. Da ließ es sich der Geehrte nicht nehmen und ergänzte das Quartett am Flügel.