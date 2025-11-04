Mit den Beatles ist Paul McCartney weltberühmt geworden, doch er spielte auch in einer anderen Band. Über die Wings erscheint ein Buch - und die Musik-Ikone blickt zurück.

London - An wen oder was denken Sie zuerst, wenn der Name Paul McCartney fällt? An die Beatles, oder? Die legendäre Liverpooler Band mit McCartney, John Lennon, George Harrison und Ringo Starr hat das Quartett weltberühmt gemacht. Inzwischen geht es in Interviews aber nicht mehr nur darum, sagte McCartney jetzt der Nachrichtenagentur PA zufolge.

"In den letzten Jahren habe ich festgestellt, dass mir in Interviews genauso viele Fragen zu Wings gestellt wurden wie zu den Beatles", sagte der 83-Jährige. McCartney hatte die Wings 1971 nach dem Beatles-Aus gegründet, Ehefrau Linda spielte Keyboard. Nach sieben Studioalben löste sich die Band 1981 auf. An diesem Dienstag erscheint McCartneys Buch "Wings: The Story of a Band on the Run".

Die Leere nach den Beatles

"Nach den Beatles wusste ich nicht wirklich, wie man in einer Band spielt", sagte McCartney. "Es war wie eine völlig leere Leinwand. Wir gingen ohne Pläne auf Tour, ohne gebuchte Hotels, ohne feststehende Auftritte, und wir dachten, der einzige Ort, an dem wir ein begeistertes Publikum finden könnten, wäre eine Universität."

Viele Fans würden ihm heutzutage sagen, ihr Lieblingsalbum mit ihm sei eines aus der Wings-Zeit, äußerte McCartney. "Plötzlich hat Wings seinen Moment gefunden. Es findet ein Generationswechsel statt, und es ist, als würde man auf einem fliegenden Teppich in die Vergangenheit zurückversetzt."