Ex-Beamter unter Verdacht: Geschworene beraten in Wien im Prozess um Russland-Spionage

Ein Ex-Verfassungsschützer mit mutmaßlichen Verbindungen zum international gesuchten Jan Marsalek: In einem Prozess um Spionage für Moskau steht ein Urteil bevor. Weitere Ermittlungen laufen bereits.
Wien - In einem österreichischen Spionageprozess gegen einen mutmaßlichen Komplizen des ehemaligen Wirecard-Managers Jan Marsalek haben die Geschworenen mit ihren Beratungen begonnen. Mit dem Urteil werde am Wiener Landesgericht am Nachmittag oder auch erst am Abend gerechnet, hieß es aus Justizkreisen.