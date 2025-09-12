Ex-Balinger in der Bezirksliga: Jan Ferdinand plötzlich in Straßberg – deshalb kam es zum Comeback

Der Ex-Balinger Jan Ferdinand geht ab sofort für den TSV Straßberg auf Torejagd – und schnürt bei seinem Debüt direkt einen Viererpack.
Der TSV Straßberg ging am Donnerstagabend auf dem Papier als Favorit in das Bezirksliga-Duell mit dem SV Kolbingen. Dass die Partie jedoch mit einem 7:0-Kantersieg für den Absteiger endet, war vor Anpfiff nicht unbedingt zu erwarten gewesen – und hatte viel mit einer überraschenden Personalie zu tun. Denn in der Startelf des Teams von Cheftrainer Marc-Philipp Kleiner war ein Name zu finden, der Fußballfans in der Region ein Begriff sein dürfte: Jan Ferdinand.