Ex-Balinger beim TVB Stuttgart: Jens Bürkle (vorerst) zurück an der Seitenlinie

1 Für HBW-Fans ein altbekannter Anblick: ein emotionaler Jens Bürkle an der Seitenlinie, hier beim Spiel seines TVB Stuttgart gegen Frisch Auf Göppingen. Foto: Eibner/Oliver Schmidt

In Jens Bürkles Leben hat sich in den vergangenen Monaten viel bewegt. Im Sommer nahm der langjährige Cheftrainer des HBW Balingen-Weilstetten seine neue Tätigkeit beim TVB Stuttgart auf – inzwischen steht er doch wieder an der Seitenlinie. Gemeinsam mit seinen Kollegen stemmt er sich gegen den drohenden Abstieg aus der Handball-Bundesliga.









Anfang November verkündete Handball-Bundesligist TVB Stuttgart die Freistellung von Cheftrainer Michael Schweikardt. Seitdem steht mit dessen Bruder Jürgen und dem Ex-HBW-Trainer Jens Bürkle eine Interimslösung an der Seitenlinie. Für Bürkle ist es nach nur kurzer Zeit in Stuttgart ein erneuter Tapetenwechsel, der in dieser Form nicht geplant war.