Ex-Athletin des SV Baiersbronn: Das beeindruckt Svenja Würth an Nathalie Armbruster

Nach einer bewegten Laufbahn als Spitzensportlerin im Springen und in der Nordischen Kombination beendet Svenja Würth ihre Karriere. Nun ist sie auf neuen beruflichen Wegen.
Svenja Würth war jahrelang – erst als Skispringerin dann als Nordische Kombiniererin – erfolgreich. Die Sportlerin des SV Baiersbronn beendete im Frühjahr ihre Karriere. Derzeit ist die 32-Jährige mitten drin im Studentenalltag. Doch dem nordischen Skisport ist sie noch immer verbunden – als Zuschauerin, aber aktuell zum Beispiel auch als Betreuerin.