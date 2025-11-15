Ex-Angreifer des VfB Stuttgart: Nick Woltemade spricht über seinen „turbulenten Sommer“ in Stuttgart

Nick Woltemade erzielt beide Tore für die DFB-Elf beim 2:0 in Luxemburg – hinterher redet er über turbulente Zeiten beim VfB Stuttgart.
Am Ende war das neue Trikot mit den Nationalfarben von den Schultern bis zur Brust (eine Reminiszenz an das Weltmeister-Shirt aus dem Jahr 1990) das Thema - zumindest bei Nick Woltemade. Ob er seine Trikots denn prinzipiell sammle nach solchen speziellen Fußballabenden mitsamt eines Doppelpacks, fragte ein Reporter spät am Freitagabend in den Katakomben des kleinen, 9214 Zuschauer fassenden Stade de Luxembourg am Rande der Stadt. „Ich habe es in der Tasche“, sagte der Offensivmann der DFB-Elf nach seinen beiden Toren zum mühsamen 2:0-Sieg in Luxemburg: „Aber meine Schwester hat mir schon geschrieben, sie ist sehr heiß auf das Langarmtrikot – also geht es wahrscheinlich heim nach Bremen.“