Ewimed und Fundera Hechingen: So schön arbeitet es sich in der Medizintechnik

Wann kann man schauen, wie Arbeitsplätze von heute sind? Viele Menschen haben die Möglichkeit genutzt, beim Family & Friends-Event im Nasswasen in Hechingen dabeizusein.
In Tübingen drohen über 700 Menschen ihre Arbeitsplätze beim Impfstoffhersteller Biontech zu verlieren, weil die Mainzer sparen müssen und Standorte schließen. In Hechingen errichten derweil Medizintechnik-Firmen zusätzliche Niederlassungen oder bauen ein weiteres Mal an. Größer könnten die Kontraste entlang der B 27 wohl nicht sein.