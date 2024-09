„Ewald Jauch und die Kinder vom Bullenhuser Damm“ ist jetzt in KZ-Gedenkstätte zu sehen

So war die Eröffnung in Neuengamme

1 Zur Ausstellungseröffnung „Ewald Jauch und die Kinder vom Bullenhuser Damm“ in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme waren aus Schwenningen Carmen Pestka und Jörg Schlenker angereist. Foto: KZ-Gedenkstätte

In Norddeutschland wurde jetzt die Schau „Ewald Jauch und die Kinder vom Bullenhuser Damm“ in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme eröffnet. Carmen Pestka und Jörg Schlenker waren vor Ort und erlebten dabei bewegende Momente.









In einer dreiteiligen Ausstellung wird derzeit den Kindern vom Bullenhuser Damm in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme in Hamburg gedacht.