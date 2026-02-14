Everve in Albstadt: Forschung am Fahrradsattel für E-Bikes – ein Versuch

Gemeinsam mit der Hochschule Aalen forscht das Albstädter Unternehmen Everve an einem neuen Fahrradsattel für E-Bikes. Karin Gonser hat sich als Probandin gemeldet.
Wie würden Sie den Schmerz beschreiben und wie lange hält er an?“, fragt Andreas Wolfer die Probandin Karin Gonser. Er ist dabei, eine erste Bestandsaufnahme zu machen. Die Antworten tippt er in ein Tablet ein. Wolfer ist Geschäftsführer von Everve. Das Albstädter Unternehmen steckt aktuell in einem Forschungsprojekt für E-Bikes. Das Ziel: einen Fahrradsattel entwerfen, der auf möglichst viele Körperformen passt und gut recycelt werden kann.