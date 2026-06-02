Events für junge Erwachsene: Jungunternehmer wollen Oberndorf beleben – Start mit Blockparty Rave

Zwei 19-Jährige, eine Vision: Mit ihrer Firma „NeoFestivals“ bringen Nico Volz und Fabian Bühner frischen Wind in Oberndorfs Eventszene. Die erste Party steigt bereits am Samstag.

Die Planungen laufen auf Hochtouren, und die beiden jungen Eventmanager sind mächtig im Stress: Endspurt für Oberndorfs ersten „Blockparty Rave“. Der findet am Samstag, 6. Juni, in der Tiefgarage am Gymnasium statt. Was die Feiernden da erwartet, und was Nico Volz und Fabian Bühner darüber hinaus vorhaben, verraten sie uns im Gespräch.

Ein paar Tage vor der ersten selbst organisierten großen Party sprechen wir mit beiden jungen Eventmanagern. Wie ist die Gemütslage kurz vor der großen Premiere? „Es ist schon sehr stressig“, meint Nico Volz. Schließlich habe man auch privat viel in das kommende Event reingesteckt und wisse letztlich nie: Werden genügend Gäste kommen?

Einstieg über einen Freund

Wenn sie nicht gerade Partys organisieren, besuchen die beiden 19-Jährigen aus Oberndorf und Renfrizhausen die Schule: Nico Volz das Wirtschaftsgymnasium in Rottweil, Fabian Bühner das Technische Gymnasium.

Die Idee für den Einstieg ins Eventgeschäft entstand durch einen Freund, der 2023 die erste Blockparty veranstaltete. Bereits damals unterstützte Nico Volz die Organisation, wie er uns erzählt. Vor wenigen Monaten übernahmen er und Fabian Bühner schließlich den Markennamen und führen seitdem als Geschäftsführer die Firma „NeoFestivals“.

Neues Leben für die Kernstadt

Ihr großes Ziel nach der Übernahme? „Der lokalen Jugendkultur in Oberndorf am Neckar endlich wieder neues Leben einzuhauchen“, sagen Volz und Bühner. Denn leider sei in der Kernstadt aus ihrer Sicht bislang nur wenig für die Jugend geboten.

Warum sie neben der Schule jetzt auch unter die Unternehmer gehen? „Wir wollen einfach etwas Neues ausprobieren und Erfahrungen machen. Und wir haben jetzt schon jede Menge gelernt“, sagt Fabian Bühner dazu.

Tiefgarage als perfekte Location

Als Location für ihre erste Party haben sie die Tiefgarage des Gymnasiums in Oberndorf auserkoren. Für die Idee erhielt das Duo von der Stadt schnell grünes Licht. Die Location werde ihnen sogar kostenfrei zur Verfügung gestellt, erzählen die 19-Jährigen und freuen sich über die Unterstützung.

Und was würde besser zur Party in einer Tiefgarage passen als Techno-Musik? Zumal es Raves und ähnliche Veranstaltungen so gut wie gar nicht in der näheren Umgebung gebe. Somit stand das Motto der Party auch schnell fest.

Große Unterstützung

Danach ging es an die Sponsorensuche, den Einkauf der Getränke und die Organisation der rund 20 benötigten Helfer. Glücklicherweise könne man auf viele Freunde zählen – auch, was beispielsweise Licht und Ton angehe – zeigen sich die beiden jungen Eventmanager dankbar. Und nicht nur da: Von den drei DJs, die am 6. Juni auflegen werden, sind zwei Klassenkameraden und einer ein Freund, der schon bei früheren Blockpartys „an den Decks“ stand.

Von Schranz über Hardstyle bis Tekk wird dabei alles zu hören sein, was das Techno-Herz begehrt. Los geht es am 6. Juni um 20 Uhr, Einlass ist ab 16 Jahren. Rund 450 Besucher finden in der Tiefgarage Platz.

Tickets gibt’s im Vorverkauf für acht Euro zuzüglich Gebühren. Bestellungen seien bereits aus dem Kreis Rottweil, dem Schwarzwald-Baar-Kreis und dem Zollernalbkreis eingegangen, freuen sich Volz und Bühner.

Große Pläne

Bei der Finanzierung der Party können die jungen Eventmanager übrigens nicht nur auf Sponsoren zählen, sie haben auch den Zuschlag für eine Förderung im Rahmen des Kleinprojektefonds „Einfach machen“ der „Aller.Land“-Förderung im Landkreis Rottweil bekommen – sofern die Einnahmen einen bestimmten Betrag nicht übersteigen.

Eine Eintagsfliege soll der „Blockparty Rave“ jedenfalls nicht bleiben. Nico Volz und Fabian Bühner planen bereits weitere Veranstaltungen. Langfristig hoffen sie, dass „NeoFestivals“ wächst und sich zu einem etablierten Unternehmen entwickelt. Ihr großes Ziel: Eines Tages ein eigenes Festival auf die Beine zu stellen – nach dem Vorbild der Beatparade in Empfingen.

Weitere Info zum „Blockparty Rave“ gibt es unter neofestivals.de