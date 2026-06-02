Events für junge Erwachsene: Jungunternehmer wollen Oberndorf beleben – Start mit Blockparty Rave

Zwei 19-Jährige, eine Vision: Mit ihrer Firma „NeoFestivals“ bringen Nico Volz und Fabian Bühner frischen Wind in Oberndorfs Eventszene. Die erste Party steigt bereits am Samstag.
Die Planungen laufen auf Hochtouren, und die beiden jungen Eventmanager sind mächtig im Stress: Endspurt für Oberndorfs ersten „Blockparty Rave“. Der findet am Samstag, 6. Juni, in der Tiefgarage am Gymnasium statt. Was die Feiernden da erwartet, und was Nico Volz und Fabian Bühner darüber hinaus vorhaben, verraten sie uns im Gespräch.