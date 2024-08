Event von Radiosender: Tanzgarde Weilheim gewinnt Grillmeisterschaft von Antenne1

1 Der Titel „Antenne1-Grillmeister“ geht 2024 nach Weilheim. Das Foto oben zeigt die drei Gruppen, die am Sonntag am Grillwettstreit teilgenommen haben. Am rechten Bildrand ist das Quartett aus Weilheim mit Viviane Kopf, Conny Eberwein, Iris Diaz Garcia und Nicole Glück zu sehen. Foto: Eberwein

Antenne1-Grillmeister darf sich nun ein Quartett der Tanzgarde Weilheim nennen. Die Gruppe hat sich dabei mit Profis, die jüngst bei der Grillweltmeisterschaft teilgenommen haben, gemessen. Dabei hatten die Weilheimer keinerlei Grill-Vorerfahrung.









Dass sich Viviane Kopf, Iris Diaz Garcia, Nicole Glück und Conny Eberwein „Antenne1-Grillmeister“ nennen dürfen, können sie im Gespräch mit unserer Redaktion immer noch nicht fassen. Völlig überraschend hat das Quartett der Tanzgarde Weilheim am Sonntag den Grill-Wettkampf des Radiosenders in der Alten Färberei in Reutlingen gewonnen.