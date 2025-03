Event mit hohem Spaßfaktor: Horb radelt, rennt und macht Party

Konflikt um Windparks in Horb Kommt Windkraft in Horb durch „Starzach-Trick“?

In Starzach hatten die Stadtwerke Tübingen erst die Flächen auf Privatgrundstücken klargemacht. Dann boten sie der chronisch klammen Kommune an, an der Verpachtung der restlichen Gemeindeflächen zu profitieren. So ist die Lage in Horb.